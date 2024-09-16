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Ekonomi
TRT Haber 16.09.2024 10:00

Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı

Ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında temmuzda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.
 

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