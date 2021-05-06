Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e teslimatlarına devam ediyor.

"Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını yapan TUSAŞ, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit’e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1770 uçaklık set teslimi hedefliyor.

Airbus ve Boeing başta olmak üzere "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.