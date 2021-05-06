Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan açıklamada, şirketin, dünya demir ve çelik sektörünün yakaladığı ivmenin ve proaktif yönetim anlayışlarının etkisiyle yüksek bir karlılık elde ettiği belirtildi.

2021 yılının ilk çeyreğinin beklentilerin üzerinde sonlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "2020 yılı ilk çeyreğinde 137,37 milyon lira FAVÖK elde eden KARDEMİR, önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK'ünü yüzde 488 artışla 821,2 milyon liraya yükseltti" denildi.

"501,26 milyon lira net kar"

Açıklamada, satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demir yolu rayı, demir yolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelinmesiyle önlerindeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedileceğine olan inancın tam olduğu vurgulandı:

"2020 yılının ilk çeyreğinde 161,67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir karın altına imza atarak, ilk üç ayı 501,26 milyon lira net kar ile kapattı"