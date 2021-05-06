Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Banka nisan ayındaki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

'Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edecek'

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verilmişti;

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.