Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını belirtti.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 6, 2021
Güzel günlerde harcayın arkadaşlar. pic.twitter.com/DW9IsfMFX5
Sıradaki Haber
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz