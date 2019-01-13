Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı açıklamada, gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen "Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"nin, bu ürünlerin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36’lık artışla 115 milyon dolardan 156 milyon dolara taşıdığını belirtti.

"Güney Kore'ye ihracat yüzde 73 arttı"

Hem Japonya’da hem de Güney Kore’de Türk gıda ürünlerinin pazar payını artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Celep, şunları kaydetti:

"Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore'ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Japonya ve Güney Kore'ye yapılan gıda ürünleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturan 55 milyon dolarlık kısmını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz."

Celep, Japonya'da 2 yıldır düzenlenen çeşitli organizasyonlarla Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA