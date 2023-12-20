Duman 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.12.2023 14:39

Türkşeker 214 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker, 214 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Türkşeker 214 sözleşmeli personel alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alınacak personel, Türkşeker AŞ'nin merkez ve taşra teşkilatlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin şartları içeren KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu bugün ÖSYM Başkanlığının "https://www.osym.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı. Başvurular yine bu site üzerinden bugünden itibaren 27 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Alınacak 214 sözleşmeli personelin dağılımı şöyle:

"Tarım teknikeri 67, memur (ön lisans) 61, memur (lise) 33, memur (lisans) 15, bilgisayar mühendisi 7, kimya mühendisi 6, bilgisayar teknikeri 5, makine mühendisi 4, kimya teknisyeni 4, avukat 3, elektrik mühendisi 2, inşaat mühendisi 2, ziraat mühendisi 2, endüstriyel tasarım mühendisi 2, çevre mühendisi 1"

"Alımlar üretime güç katsın" temennisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Türkşeker AŞ'ye 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker AŞ merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız. Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Darphaneden 5 liralık hatıra para iddialarına yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı
15:50
Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem
15:49
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail ile muhtemel esir takası yaşlı Filistinlilerle başlayacak
15:48
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
15:26
Berlin'de seçimler yenilenecek
15:29
İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
FOTO FOKUS
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ