Türksat A.Ş'den yapılan açıklamada, şirketin, televizyon yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri tatbik ederek, ülkede yayıncıların daha düşük kapasitede bant genişliklerinde daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan MPEG-4 yayın teknolojisiyle uydu kullanım maliyetlerinin düşmesini sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin yerel televizyon kanallarına önemli bir destek daha vermeye hazırlandığı kaydedildi.

Uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulanacak

Uydu üzerinden televizyon yayıncılığının gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kanalların desteklenmesi amacıyla yıllardır süregelen döviz kuru sabitleme uygulamasını bir adım daha ileriye taşıyan Türksat A.Ş, 1 Kasım itibarıyla uplink hizmeti alan, uydu kapasite bant genişliği 2 Mbps ve altında olan televizyon kanallarının uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacak.