Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımlar arttı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre ekimde 128 milyon dolar UDY girişi gerçekleşirken yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 11,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu performans, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 35'lik artışa işaret etti ve 2003'ten itibaren UDY girişlerinin toplam değeri 285 milyar doları aştı.

Ekimde yatırım sermayesi girişleri 567 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışları 240 milyon dolar oldu. Borçlanma araçlarındaki 73 milyon dolarlık ve yatırım tasfiyelerindeki 606 milyon dolarlık aşağı yönlü etki sonucunda toplam UDY değeri 128 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla yatırım taşıma ve depolamada

Ekimde gerçekleşen 567 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişinin 199 milyon dolarını taşıma ve depolama sektöründe gerçekleşen yatırımlar oluşturdu.

Taşıma ve depolamanın yüzde 35'lik payını takiben toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 18 payla, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü de yüzde 9 payla öne çıktı.

Yılın 10 ayı toplamı değerlendirildiğinde, 2,8 milyar dolarlık yatırımla toptan ve perakende ticaret, 1,2 milyar dolarlık yatırımla gıda imalatı ve 1,2 milyar dolarlık yatırımla Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) öne çıktı.

En fazla uluslararası yatırım Fransa'dan

Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2003-2024 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştirirken, 2025'in 10. ayında yüzde 82'lik paya sahip oldu.

Fransa, 198 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 35'lik payıyla bu değerdeki itici güç olurken ekimde bu ülkeyi yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile Belçika ve yüzde 5 ile İsviçre takip etti.

Yılın 10 ayında Türkiye'ye en fazla yatırımda bulunan üç ülke, 2,6 milyar dolarla Hollanda, 1,1 milyar dolarla Kazakistan ve 1,1 milyar dolarla Lüksemburg oldu.