Türkiye'nin uzay misyonu oyuncak satışlarına yansıdı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonu toplumda farkındalığı artırmasının yanı sıra bazı sektörlerde yeni konseptleri ve iş imkanlarını beraberinde getirdi.

Özellikle kırtasiye ve oyuncak sektörü, talebin artışı üzerine uzay temalı ürünlere yöneldi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, zaman zaman filmlerin, çizgi film kahramanlarının veya sporcu başarılarının bu tür talep artışlarına yol açtığını, bu kez Türkiye'nin uzaya yönelik attığı adımın etkisini gördüklerini söyledi.

Küçükarzuman, "Bir Türk'ün uzaya gitmesi çocuklarımızı etkiledi. Bizler teleskop yapımı için malzemeler satıyoruz, onlarda artış yaşandı. Uzay mekiği maketlerine talep artışı var. Bir de öğretmenlerden kaynaklı bu alandaki Ay tutulması, Güneş tutulması gibi olayları gösteren ders materyallerine talep arttı. Uzay temalı kitaplarda da yeni yeni baskılar başladı." dedi.

Uzay mekiği oyuncakları gibi bazı ürünlerin ithal olduğuna dikkati çeken Küçükarzuman, alınacak malzemelerle çocuklar için teleskopların basit şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

"Yoğun talebe piyasa hazırlıksız yakalandı"

Toptan Oyuncakçılar Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Toy-Koop) Başkanı Ender Mıcık da Türkiye'nin uzay misyonuna yönelik farkındalığın artmasının bu alanla ilgili ürünlerde talep artışına yol açtığını söyledi.

Mıcık, yoğun talebe piyasanın hazırlıksız yakalandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte büyük bir talep artışı oldu fakat oyuncak sektörü konuyu iyi takip edemedi. Böyle bir talep patlaması olacağı kimsenin aklına gelmedi diyebilirim. Çeşitlilik olmadığından mevcut ürünler hemen tükendi. Piyasada ürün arayışı birdenbire arttı."

Uzay temalı ürünlerin "yok" satmaya başladığını vurgulayan Mıcık, tüketicilerin talebi doğrultusunda satıcıların söz konusu temada ürün arayışına girdiğini anlattı.

Mıcık, talebi karşılamak için ürünlerin ithal edildiğini belirterek, "Bu kapsamda yerli üretim astronot ve uzay kapsülü gibi oyuncak üretimi de yapılıyor." ifadesini kullandı.

Sektörde oluşan talep dolayısıyla üreticilerin uzay temalı oyuncak üretimine giriştiklerine dikkati çeken Mıcık, şunları kaydetti:

"Üreticiler piyasaya bu ürünleri arz ettiler ve satışlarının kötü olmadığını söylüyorlar fakat ithalatta bağımlı olduklarından ürünlere özellik katma konusunda plastiğe dayalı basit parçalar kullanılıyor. Oyuncak aksam ve yedek parçalarındaki yüksek vergiler ve denetim süreçleri firmaların sesli, ışıklı ve hareketli ürünleri üretmesinde engel teşkil ediyor. Maliyetler de üreticiyi basit ürünler üretmeye yöneltiyor."