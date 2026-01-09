Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.01.2026 10:23

Türkiye'nin üretim çarkları kasımda hızlandı

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Türkiye'nin üretim çarkları kasımda hızlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,5 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 artış gösterdi.

ETİKETLER
Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir
11:18
Süper Kupa'da dev derbi yarın oynanacak
11:07
Arabuluculuk sayesinde yargının yükü hafifledi
11:12
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
11:13
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
10:48
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ