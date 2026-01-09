Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.01.2026 10:15

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 yükselişle 12.087,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,22 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,88 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişelerinin gölgesinde yatırımcılar, makroekonomik verileri yakından izliyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler açısından kritik bir gösterge olduğunu belirterek, federal hükümetin kapalı kaldığı sırada devam eden veri belirsizliğinin de büyük bir kısmını ortadan kaldırmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: 2026'da sıkı para politikamıza devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir
11:18
Süper Kupa'da dev derbi yarın oynanacak
11:07
Arabuluculuk sayesinde yargının yükü hafifledi
11:12
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
11:13
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
10:48
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ