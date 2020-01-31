Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın son çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu.

Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu.