Türkiye'nin turizm geliri yüzde 20,6 arttı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Turizm geliri ekim, kasım ve aralık 2019 aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın son çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu.
Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:22