Türkiye'nin temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Temmuz 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 4,8 artışla 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 artışla 706,5 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 357,7 milyar dolar oldu.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 316,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2023 sonuna göre yüzde 4,9 artışla 147,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 3,9 artışla 129,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 artışla 49,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,3 artışla 222 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 123,8 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, temmuz sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 123,8 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 33,6 artışla 39,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 399,2 artışla 13,2 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 artışla 44,3 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,1 artarak 360,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 5,3 azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 36,4 artarak 23,2 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 10,1 yükselerek 68,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar oldu.