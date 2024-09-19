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Ekonomi
AA 19.09.2024 09:21

Ticaret Bakanlığı yılın 8 ayındaki denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşme, reklam, haksız ticari uygulama, ürün güvenliği ve fiyat etiketi başta olmak üzere yürüttüğü denetimler kapsamında, bu yılın 8 ayında 815 milyon 323 bin 796 lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı yılın 8 ayındaki denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, tüketicilerin taraf olduğu sözleşme, reklam, haksız ticari uygulama, ürün güvenliği ve fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında bu yılın 8 ayında 815 milyon 323 bin 796 lira, ağustos ayında da 79 milyon 580 bin 960 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik ve iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlarla satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere ocak-ağustos döneminde 432 milyon 389 bin 365 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16 milyon 386 bin 452 lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165 milyon 41 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Denetimler taşrada da sürüyor

Açıklamada, Bakanlığa bağlı taşra teşkilatınca fiyat etiketi, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklar için 201 milyon 506 bin 367 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin menfaatlerini korumak, 'güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesi' ile güvenli ürüne ulaşmasını, bunun yanında kaliteli ve sorunsuz bir hizmet alımını sağlamak amacıyla saha denetimlerimiz ve mevzuat çalışmalarımız titizlikle devam edecektir."

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