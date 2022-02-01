Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan iklim raporunun en önemli başlıklarından biri olan su kanunu hayata geçiyor.

Düzenlemeyle yasal olarak korumaya alınacak suyun verimli kullanımını sağlanacak ve israfın önüne geçilecek.

Kayıp-kaçak oranı en aza indirilecek

Türkiye'de belediyelerdeki kayıp-kaçak oranı yüzde 35'lerin üzerinde. Sadece 2020 yılında içme suyu şebekelerdeki su kayıplarına bağlı finansal kayıp miktarı 2 milyar lirayı aştı.

Su kanunu ile bu oran en aza indirilmeye çalışılacak. Özellikle kentlerde sürdürülebilir su verimliliği sağlanacak.

Yeraltı baraj sayısı 150'ye çıkarılacak

Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri de yeraltı barajları olacak. 2023 yılına kadar yeraltı barajı sayısı 150'ye çıkarılacak.

Böylece barajlarda biriken suların buharlaşma kayıpları en aza indirilecek.

Yatırımlar yasal zemine oturacak

Su arıtma teknolojilerine yapılacak yatırımlar da kanunla birlikte yasal zemine oturacak.

Yatırımlarda devlet teşviki de gündemde.

Su kanunu teklifinin hazırlık aşamasında birçok sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve hukukçunun görüşü alındı. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporu da ele alınacak. Sonrasında ise su kanunu teklifi için Meclis sürecinin başlaması hedefleniyor.