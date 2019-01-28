Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunun ilk çeyreğinde sofralık zeytin ihracatı yüzde 23'lük artışla 41 milyon 564 dolara ulaştı.

İhracatta yeşil sofralık zeytinin yüzde 85, siyah sofralık zeytinin ise yüzde 11 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, bunda Venezuela, İtalya ve Yunanistan'a yapılan satışların etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, siyah zeytin ihracatının, 1 Ekim - 31 Aralık 2018 döneminde, bir önceki sezona göre yüzde 11'lik artışla 31 milyon 330 bin dolar olduğu belirtildi.

Yeşil zeytin ihracatının ise 2018-2019 sezonunun ilk çeyreğinde, önceki sezona göre yüzde 85 artarak 10 milyon 233 bin dolara yükseldiği aktarılan açıklamada, sofralık zeytin ihracatının da yüzde 53'lük artışla 26 bin 450 tona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin son 15 yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 177 milyona çıkardığını kaydetti.

Türkiye'nin 2017-2018 sezonunda sofralık zeytin ihracatının bir önceki sezona göre yüzde 16 artarak 127 milyon dolar olduğunu vurgulayan Er, "2018-2019 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız bu seyirde devam ettiği takdirde 150 milyon doları aşacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya ilk sırada

Siyah zeytin ihracatında 9 milyon 630 bin dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 5 milyon 134 bin dolarla Romanya, 4 milyon 650 bin dolarla Irak takip etti.

Yeşil zeytin ihracatında ise ilk sırada 2 milyon 5 bin dolar ile Irak, ikinci sırada 1 milyon 670 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 1 milyon 413 bin dolarla Venezuela yer aldı.

Kaynak: AA