TÜİK kayıtlarına göre, Türkiye'yi sağlık amaçlı ziyaret edenlerden elde edilen gelir 2021 yılı itibarıyla 1 milyar dolar oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artarak 332 bin dolar seviyesinin üzerine çıktığı görüldü. Buna karşın, sağlık hizmeti ihracatından elde edilen gelirin, ölçülenin çok daha üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı ve ihracat gelirlerinin eksiksiz ölçülmesini teminen TÜİK ile çalışma yapılacağını belirterek, "2021 yılında, sağlık hizmeti ihracat gelirlerinin 1 milyar doların oldukça üzerinde, 2,5-3 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2022 yılında ise yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatına ulaşılacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Veriler çıkış yapan ziyaretçi anketi ile toplanıyordu

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye sağlık amacıyla gelen veya ülkeyi ziyareti sırasında sağlık hizmeti alan yabancı ve yurt dışı ikametli vatandaşların yaptığı sağlık harcaması istatistikleri, "çıkış yapan ziyaretçiler anketi" ile derleniyor.

Anket, 2001 yılından bu yana 22 sınır kapısında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ve yabancı ziyaretçilere, üçer aylık dönemler itibarıyla tahmin verecek şekilde uygulanıyor. Bu anketle ziyaretçilerin harcamaları (turizm geliri), profili, geliş amaçları, gezi karakteristikleri talep yönlü olarak ziyaretçilerden yüz yüze görüşmeyle derleniyor.

Bu çerçevede, sağlık amacıyla gelen ziyaretçiler ve onların yaptığı sağlık, konaklama, ulaşım, yeme içme dahil tüm harcamalar ile seyahat etme amacından bağımsız olarak yerleşik olmayan ziyaretçilerin toplam sağlık harcamaları elde ediliyor.

İlk anket sağlık kuruluşlarına gönderildi

Çıkış yapan ziyaretçiler anketi ile talep yönlü olarak ziyaretçilerden alınan sağlık harcamalarında, ziyaretçi adına özel sigortalar veya diğer devletler, kuruluşlar tarafından yapılan harcamalar derlenemiyor. Ayrıca Türkiye'ye sağlık amacıyla gelip seyahatini paket turla organize eden ziyaretçilerin sağlık harcamaları da ayrıştırılamıyor. Bu nedenle sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan verilerin arz yönlü olarak derlenmesi ve sağlık kuruluşlarına bu kapsamda yapılan tüm harcamaların alınması öngörüldü. Böylece ziyaretçilerin yapmış oldukları sağlık harcamalarının sigorta ve diğer kurum kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler de dahil tam olarak görülmesi amaçlandı.

Bu kapsamda yabancı ziyaretçilere sağlık hizmeti sunan kuruluşların çerçevesi belirlendi. Sağlık Bakanlığından sağlık turizmi belgesi almış kuruluşlara ve yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisnadan yararlanan kuruluşlara web tabanlı bir anket uygulandı. Bu çalışmayla milliyet ayrıntısında sağlık hizmeti alan kişi sayısı, toplam sağlık harcaması tutarı belirlenecek. Söz konusu çalışmanın üçer aylık dönemler itibarıyla yılda 4 kez yapılması planlanıyor. İlk anket uygulaması mayısın son haftasında başlatıldı. Uygulama halen devam ediyor. Sağlık kuruluşlarına uygulanan anketlerden elde edilen veriler analiz edilecek, sonuçlar çalışma tamamlandıktan sonra değerlendirilebilecek.

"Dünyadaki en kapsamlı sağlık turizmi istatistik çalışması olacak"

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan da, sağlık kuruluşları olarak ellerindeki verileri Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yanında TÜİK ile de paylaşacaklarını söyledi. TÜİK'in artık aracı kullanmadan bu verileri kendilerinden talep ettiğini belirten Öztan, şunları kaydetti:

"TÜİK'ten bize resmi yazılar geldi. Artık tedavi ettiğimiz hastaların bilgilerini paylaşacağız. Buna ilişkin sistemler kuruldu, eğitimler veriliyor. TÜİK'e de düzenli paylaşım yapacağız. Bu, dünyada yapılmış en büyük ve kapsamlı sağlık turizmi istatistik çalışması olacak. Hasta kaç gün yattı, hangi ameliyat yapıldı, tüm veriler toplanacak."