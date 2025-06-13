Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünde rekor büyüme

Dünya Rüzgar Günü kapsamında yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ilk rüzgar enerjisi santralinin 1998'de İzmir'in Çeşme ilçesinde Germiyan bölgesinde kurulmasının ardından devam eden yatırımlarla mevcut durumda ülkenin 7 bölgesinde rüzgar santrali kurulumu gerçekleşti.

Son 10 yılda yüzde 177 büyüyen rüzgar enerjisi kurulu gücünün, Haziran 2016'da 4 bin 822 megavattan 2025'in aynı döneminde 13 bin 376 megavata çıkmasında, yenilenebilir enerjiye olan talebin artması, teknolojik gelişmeler ve hükümetin yenilenebilir enerjiyi teşvik politikaları etkili oldu.

Dünyada, 1973'te yaşanan petrol krizinden sonra, yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi artış gösterse de 1980'li yıllarda petrol fiyatlarının düşmesiyle bu enerji kaynaklarına olan ilgi azalmıştı.

Ancak 1990'larda çevre bilincinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynakları tekrar gündeme geldi ve bu alandaki teknolojiler gelişmeye başladı.

Rüzgar türbin teknolojisindeki hızlı gelişmelerle, rüzgardan üretilen elektrik enerjisi maliyetleri geleneksel güç santralleriyle rekabet edebilecek seviyelere geldi.

Bu özellikleri yanında çevresel etkilerinin minimum olmasıyla rüzgar enerjisi sistemleri dünya genelinde yaygınlaştı.

"Son 10 yılda rüzgar sektöründeki zorluklar aşıldı"

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, yaptığı değerlendirmede, 2016'dan bu yana 10 bin megavatı aşan rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiğini belirterek, "Son 10 yılda kapasite artış ortalamamız yaklaşık yıllık 1000 megavat seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ortalamamızı bir önceki 10 yıla göre yaklaşık 3 kat arttırdık. Bu artış, sektörün önündeki zorlukların önemli ölçüde aşıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Kalaycı, sonraki 10 yıldaki artış ortalamasının 2,3 kat artırılmasıyla, karasal rüzgar enerjisindeki 2035 hedefi olan 38,1 gigavatın yakalanabileceğini aktardı.

Yıllık 2 bin 300 megavatlık karasal rüzgar enerjisi kurma hızına erişebilmek için "süper izin" sürecinin hızlandırılmasının sektör için önemli olduğuna işaret eden Kalaycı, "İzin süreçlerinin kısaltılması yanında, mevcut şebeke altyapımızın da güçlendirilmesi, daha fazla rüzgar enerjisinin şebekemize bağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.