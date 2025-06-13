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Ekonomi
AA 13.06.2025 10:35

Bayramda şarj istasyonlarındaki elektrik kullanımı yüzde 201 arttı

Kurban Bayramı tatili boyunca elektrikli araç şarj hizmeti kapsamında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

Bayramda şarj istasyonlarındaki elektrik kullanımı yüzde 201 arttı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 7 günlük süreçte Türkiye'de rekor elektrik tüketimi yaşandı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artışı ve şarj altyapısındaki hızlı büyüme devam ederken, bayram tatili boyunca şarj istasyonlarında yoğun kullanım oldu.

Yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez "şarj ağı işletmeci" tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı ve yasal altyapı oluşturuldu. Elektrikli araç sahipleri şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin kurduğu otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonlardaki şarj istasyonlarının yanında kendi bireysel elektrik abonelikleri kapsamında da şarj hizmeti alma imkanına sahip.

Geçen yıl bayram tatilinde 3 milyon 600 bin kilovatsaat düzeyinde olan şarj hizmetlerine bağlı elektrik tüketimi, bu yıl yüzde 201 artarak 10 milyon 837 bin 410 kilovatsaat oldu. Ayrıca, geçen yıl 183 bin 891 olan şarj işlemi sayısı da yüzde 184 artışla 522 bin 913'e ulaştı.

Şarj hizmetlerine bağlı elektrik tüketiminde rekor İstanbul'un

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilini kapsayan dönemde İstanbul'da şarj hizmeti kapsamında 485 bin 637 kilovatsaatlik elektrik tüketildi. Bu rakam bu bayram tatilini kapsayan haftada yaklaşık 5 kat artarak 2 milyon 394 bin 122 kilovatsaate ulaştı.

Öte yandan bu rakam, İstanbul'u takip eden Ankara, İzmir ve Bursa'nın şarj hizmeti kapsamındaki toplam elektrik tüketiminden daha fazla oldu.

İstasyon sayısı 30 bin 990'a yükseldi

EPDK tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısıyla serbest piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alarak faaliyet göstermekte olan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan şarj istasyonu yatırımları neticesinde, 2024'ün başında Türkiye'de 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025'in başında 26 bin 462'ye, 13 Haziran itibarıyla ise 30 bin 990'a yükseldi. Bu noktaların 13 bin 68 tanesi DC (Hızlı), 17 bin 922 tanesi AC (Yavaş) nitelikte.

Araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 14 bin 186'ya ulaşarak yaklaşık yarısını oluşturdu.

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Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Otomotiv
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