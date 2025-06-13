Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.06.2025 10:31

Tavuk eti üretimi nisanda arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azalışla 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Tavuk eti üretimi nisanda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, nisanda 237 bin 567 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 23,5, aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi nisanda aylık bazda yüzde 5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 551 milyon 765 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 127 milyon 597 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Altının fiyatları güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
E-ticarette Babalar Günü hareketliliği
11:24
Lavabo açıcı içen çocuk 2 yıl ağzından su bile alamadı
11:23
Türkiye'de mayıs ayının 'en'leri: En sıcak il Şanlıurfa, en soğuk ilçe Kangal
11:18
ABD'de yargıç, Los Angeles'a gönderilen askerlerin kontrolünün eyalete verilmesi talimatı verdi
11:17
MEB, 'Öğrenme Kaybını Giderme Projesi'ni hayata geçirdi
11:20
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünde rekor büyüme
Çam Dağı'nda açan çiçekler tabiatı renklendirdi
Çam Dağı'nda açan çiçekler tabiatı renklendirdi
FOTO FOKUS
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ