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Ekonomi
AA 14.12.2023 14:24

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi

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