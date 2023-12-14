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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
14.12.2023 14:24
, 14.12.2023 14:25
SON GÜNCELLEME
14.12.2023 14:25
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
Ayrıntılar gelecek...
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Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlaması bekleniyor
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