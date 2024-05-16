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Ekonomi
TRT Haber 16.05.2024 18:00

Türkiye'nin risk primi 268 baz puana geriledi

Risk primini gösteren CDS, geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi. Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin risk primi 268 baz puana geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, risk primini gösteren CDS'in geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini açıkladı.

Şimşek, "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor" dedi.


Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.

Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" 

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