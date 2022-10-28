Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 3,04 artarak 2 milyon 942 bin 495 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 3,53 düşüşle 1 milyon 28 bin 866 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 4 milyon 338 bin 242 ton oldu.

​​​​​​​En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 802 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 99 bin tonla Irak ve 476 bin 161 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,04 azalarak 341 bin 427 tona, motorin satışları yüzde 5,67 düşüşle 2 milyon 321 bin 871 tona indi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,49 azalarak 2 milyon 805 bin 673 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 57,6 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ağustosta yüzde 60,8 artarak 464 bin 815 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 28,06 artışla 106 bin 628 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 402,2 artarak 245 bin 205 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 41,3 düşüşle 82 bin 696 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 57,6 artarak 1 milyon 229 bin 585 tona çıktı.

Motorin türleri üretimi ağustos geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,99 azalarak 1 milyon 455 bin 444 ton, benzin türleri üretimi yüzde 26,2 artışla 493 bin 182 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,1 artışla 501 bin 353 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 66,3 artarak 98 bin 837 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 0,02 azalışla 3 milyon 369 bin 749 tona çıktı.