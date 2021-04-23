Türk şirketleri, nükleer sektöründe 75 yıllık deneyime sahip olan ve yabancı proje portföyü açısından dünyada ilk sırada yer alan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom aracılığıyla Akkuyu NGS projesinde deneyim kazanma ve iş fırsatı yakalama şansı buluyor. Proje kapsamında yerli firmaların sipariş hacmi 2 milyar doları aşarken, deneyim kazanan yerli firmaların sayısı da 400'ü geçmiş durumda.

Rosatom kurallarına göre düzenlenen ihalelere katılmak isteyen Türk şirketlerine doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapılmasını sağlayan Akkuyu NGS inşaatının ana yüklenicisi Titan2 IC İçtaş İnşaat AŞ'nin İstanbul'da kurduğu Tedarikçi İlişkileri Birimi, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalarının sayısının artmasında önemli bir rol üstleniyor.

Meteksan Savunma AŞ de dahil oldu

İnşaat sahasında toplam 3 ünitede birden çalışmaların sürdüğü Akkuyu NGS projesine bu kapsamda, son olarak savunma sanayinin önemli oyuncularından Meteksan Savunma AŞ dahil oldu. "Yangın Eğitim Simülatörü Projesi" ihalesini kazanan Meteksan Savunma da söz konusu tedarikçi ofisinden destek alan şirketler arasında yer alıyor.

Savunma sanayi sektöründe Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçleri için yerli ve özgün, yüksek teknoloji ürünler ve alt sistemler geliştiren Meteksan'ın ürettiği ürünler, komuta kontrol, haberleşme, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılıyor. Bu sistemler, su üstü ve su altı platformları, helikopterler, insansız hava araçları ve füze sistemleri başta olmak üzere birçok platformda yer alıyor.

Bilkent Holding bünyesindeki Meteksan Savunma, Akkuyu NGS projesi kapsamında ise "Yangın Eğitim Simülatörü ve Oryantasyon Parkuru"nu geliştirecek.

Olası yangınlara en kısa sürede müdahaleyi ve yayılmayı engelleyecek eğitimi sağlayacak olan bu projeyi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefleyen Meteksan Savunma, bölgedeki ticarete ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla Akkuyu NGS projesinin yer aldığı Mersin'deki küçük ölçekli, imalatla uğraşan firmalardan da destek almayı planlanıyor.

Akkuyu NGS ile kazanılacak deneyim yerli şirketlere yeni kapılar açacak

Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, Titan2 IC İçtaş'ın kurduğu ve lokalizasyonu destekleyen birim sayesinde ihale süreçleriyle ilgili doğru bir bilgilendirme ve yönlendirme aldıklarını, yerli firmaların Akkuyu NGS projesinde daha fazla pay almalarını sağlama misyonuna sahip bu birim ile irtibatta olmanın Türk şirketlerinin konu hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağını söyledi.

Tümer, Akkuyu NGS projesini stratejik gördüklerini belirterek, hayata geçirecekleri "Yangın Eğitim Simülatörü Projesi"ne ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Projede tasarım, tedarik, kalite gibi farklı disiplinlerden oluşturulan 10 kişilik bir ekip görev alacak. Akkuyu NGS projesi kapsamında çalışanlara yangını önleme, yangına müdahale, yangınla mücadele eğitimleri için önemli bir destek oluşturacak 'Yangın Eğitim Simülatörü ve Oryantasyon Parkuru' tesis edilecektir. Bu kapsamda yangın söndürme sistemleri, muhtelif sıcaklık ve ortamdaki gaz miktarını ölçecek sensörler, farklı yangın sınıflarının oluşturulacağı pano, motor, araç benzetimleri sağlanacaktır. Şubat 2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan 'Yangın Eğitim Simülatörü Projesi', Ekim 2021'e kadar tamamlanacak. Simülatör, genel müdürlüğümüzün bulunduğu Ankara'da tesis edilecek ve takiben bölgeye intikal ettirilecektir. Entegrasyon safhasında ve sonraki süreçlerde bölgede bulunulması planlanmıştır.