Ekonomi
AA 05.01.2026 15:03

Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6 artarak 28,4 milyar doları buldu.

Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı
[Fotograf: İHA]

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ihracatı, 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye, 2025'te komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 28 milyar 352 milyon 370 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu tutar, 2024'te 27 milyar 92 milyon 772 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,6 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, 10,3 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,7 milyar dolarla Bulgaristan, 3,5 milyar dolarla Yunanistan ve 2,6 milyar dolarla Suriye izledi.

2025'te yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yaklaşık yüzde 70 ile Suriye, yüzde 6,8 ile Bulgaristan ve yüzde 4,5 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

En fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 4 milyar 342 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 3 milyar 159 milyon 148 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 2 milyar 435 milyon 882 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatı en az sektör ise 38 milyon 43 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

