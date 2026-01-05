Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.01.2026 14:18

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 899 bin 27 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı.

İthal kömür ve doğal gaz santrallerinden üretilen elektrik, rüzgar santrallerinin gerisinde kaldı.

İthal kömür santrallerinde dün 207 bin 872 megavatsaat, doğal gaz santrallerinde ise 131 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi.

Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,2'ye ulaştı.

Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde en son 29 Haziran 2024'te günlük bazda 228 bin 604 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 14 bin 546 megavat seviyesinde bulunuyor.

Türkiye dün 12 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 909 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

ETİKETLER
Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerjisi
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Maduro bugün hakim karşısına çıkacak
15:47
Bakan Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
15:08
Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı
14:54
7 Avrupa ülkesi, Gazze ve çevresindeki son saldırılarından dolayı İsrail'i kınadı
14:49
Denizlerdeki milli mühendislik gücü Türkiye'yi küresel lige taşıyor
14:44
Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz
Karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
Karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ