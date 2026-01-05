Duman 9.8ºC Ankara
AA 05.01.2026 12:34

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, onlara ilişkin hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda ocak ayı için 3,96 milyar lira yaşlı aylığı, 3,15 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıkları, şubatta hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

