Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bolat, ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat performansı ve imalat PMI verilerindeki olumlu seyirle birlikte enflasyondaki düşüşün de bu süreci taçlandırdığını ifade etti.

"Yıllık enflasyonda 13,49 puanlık düşüş"

Bakan Bolat, Aralık ayı itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 30,89’a gerilediğine dikkati çekti. Bu rakamın son 49 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurgulayan Bolat, şu bilgileri paylaştı:

2024 yıl sonu enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş gerçekleşti. Ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanması bu olumlu gelişmeleri getirmiştir. Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir. Enflasyondaki gerilemenin; üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir.

Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu Aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Ağustos 2021: 0,38) Yıllık çekirdek enflasyon ise Aralık ayında yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Kasım 2021: 17,62) Gıda fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler grubunda aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. (Nisan 2021: 0,72) Yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Nisan 2022: 42,18) Kira fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Aralık 2021: 1,11) Yıllık enflasyon ise yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. (Şubat 2023: 57,74)

Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümesini sürdürürken bu büyüme istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. Nitekim ihracatımız 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Böylece ihracatta net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatımız da eşlik etmektedir. Nitekim mal ve hizmet ihracatımızın yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İşsizlik oranı ise Kasım ayında yüzde 8,6 gerçekleşmiş ve böylece son 31 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10’un altında seyretmeye devam etmiştir.

Cari işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanıklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz.