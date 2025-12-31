Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), kasım ayı ve ocak-kasım dönemine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 3,3 milyon ton oldu. Ocak-kasım döneminde üretim yüzde 2 artışla 34,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, söz konusu ayda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artışla 3,7 milyon tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise nihai mamul tüketimi yüzde 2,4 artışla 35,9 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri ihracatı arttı

Çelik ürünleri ihracatı, kasımda 2024'ün aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 22,2 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 9,8 artışla 774,8 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde çelik ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 13,3 artışla 13,7 milyon tona, değer yönünden yüzde 4,5 artışla 9,3 milyar dolara çıktı.

Çelik ürünleri ithalatı, söz konusu ayda miktar bazında yüzde 3,5 azalışla 1,7 milyon tona, değer bazında yüzde 5,2 azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

Ocak-kasım döneminde ise ithalat miktar yönünden yüzde 11,8 artışla 17,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,9 artışla 12,1 milyar dolar oldu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 74,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,8 seviyesine yükseldi.