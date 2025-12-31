Çok Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.12.2025 11:31

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda yıllık bazda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda yüzde 34,93 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterirken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,71 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış görülürken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış kaydedildi.

ETİKETLER
TÜİK ÜFE
Sıradaki Haber
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
Ankara’da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor
13:18
Duran: “Terörsüz Türkiye” ile güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz
12:58
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
13:18
Uzay Limanı Projesi Türkiye'nin 'uzay vatan' stratejisine güç katacak
12:40
İstanbul için karla karışık yağmur ve don uyarısı
12:35
Karayollarından sürücülere önemli uyarılar
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ