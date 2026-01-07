Duman 10.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 07.01.2026 10:28

Türkiye'nin enerjisi 2025'te yine zirvede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık." dedi.

Türkiye'nin enerjisi 2025'te yine zirvede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yılları petrol ve doğal gaz üretim verileri ile 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, Gabar ve Karadeniz'deki çalışmaların enerji üretimine olan katkısına dikkati çekerek, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık." bilgisini verdi.

Üretim rakamlarında büyük artış

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte yer alan verilere göre, 2024 yılında 38 milyon varil olan yıllık petrol üretimi, 2025 yılında 47,9 milyon varile yükseldi. Doğal gaz üretiminde de benzer bir artış kaydedilerek, 2024'teki 2,3 milyar metreküplük üretim, 2025 yılında 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

"2026'da hedef Karadeniz gazını ikiye katlamak"

Gelecek döneme ilişkin hedefleri de açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
