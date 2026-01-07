Borsa güne rekor seviyede başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile tekstil deri oldu.

Gözler ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinde

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.