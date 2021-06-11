Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 595 bin dekara 14 çeşit buğday ekildi. Yerli tohum üretimi için bakımlar özenle yapıldı.

Tarlalardaki başakların olgunlaşmasıyla biçerdöverler tarlaya girdi. Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde, yerli tohumluk buğdayın hasadı için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

140 kamyonla işletmenin silolarına taşınan buğdaylar, çeşitlerine göre ayrılıp paketlenerek çiftçilere ulaştırılacak.

Bu yıl toplamda 200 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor.