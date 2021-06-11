Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi yüzde 66 arttı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.
Etiketler: TÜİK
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