Isınma ihtiyacının ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıyor. 2021'e göre daha sert geçen kış aylarının etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, elektrik tüketimi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaate yükseldi.

Günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 11 milyon 172 bin kilovatsaatle 18 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 755 milyon 89 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Elektrik üretiminin yüzde 26,6'sı doğal gaz kaynaklı

Elektrik üretimi ise yüzde 6,48 artarak 28 milyar 556 milyon 75 bin kilovatsaat oldu. Üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,2'si ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,8, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 159 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 kattan fazla artarak 65 milyon 624 bin kilovatsaatten 471 milyon 688 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 159 artarak 425 milyon 317 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın ocak ayında 164 milyon 259 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.