Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 950 milyon 607 bin kilovatsaatle 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 754 milyon 12 bin kilovatsaatle 7 Kasım'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 4,36 artarak 26 milyar 591 milyon 724 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 11,65'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 32,37'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,35'i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,79, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 20,63 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 4,65 azaldı

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 877 artarak 30 milyon 528 bin kilovatsaatten 298 milyon 225 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 4,65 azalarak 354 milyon 693 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın kasım ayında 372 milyon 7 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.