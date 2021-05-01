Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi ve koronavirüs salgınının elektrik tüketimine olan negatif etkisi, elektrik ithalatı faturasının azalmasına sebep oldu.

Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, 2020'nin ilk çeyreğinde Yunanistan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan toplam 465 milyon 641 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise söz konusu ülkelerden alınan elektrik miktarı, yüzde 75 azalarak 114 milyon 518 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde elektrik ithalatı için 19 milyon 587 bin 702 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 83 azalışla 3 milyon 375 bin 759 dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğinde elektrik ithalatı için en yüksek miktar 1 milyon 419 bin 772 dolar ile mart ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan ve Bulgaristan'dan 49 milyon 246 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Ocak-mart döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 68 milyon 791 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 2 milyon 29 bin 791 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan ve Gürcistan takip etti.

Yunanistan'dan alınan elektriğin miktarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 7 milyon 60 bin kilovatsaat azalarak 33 milyon 3 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Yunanistan'a 881 bin 176 dolar ödendi.

Gürcistan'dan ise aynı dönemde 12 milyon 724 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunun için Gürcistan'a 464 bin 792 dolar ödeme yapıldı.