Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 386 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 247 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,5 azalırken, LNG ithalatı yüzde 81,2 artış gösterdi.

Böylece doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 azalarak 2 milyar 633 milyon metreküpe geriledi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 916 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 470 milyon metreküple Rusya ve 352 milyon metreküple Cezayir izledi. Nisanda Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarken, Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 68,5 azaldı.

Spot LNG ithalatı yapılan ABD'den ise nisanda 288 milyon metreküp gaz alındı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242,5 artışı gösteriyor.

Elektrik santrallerinde gaz tüketimi geriledi

Doğal gaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 20 azaldı ve 3 milyar 169 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 53,2 azalarak 241 milyon metreküpe düşerken, konutlardaki tüketim yüzde 2,5 artışla 1 milyar 676 milyon metreküpe yükseldi.

Nisanda organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 27,1 azalışla 221 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 3,5 azalarak 1 milyar 423 milyon metreküp oldu.