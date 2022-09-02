Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı 21,3 milyar dolar oldu
[Fotograf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: İhracat Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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