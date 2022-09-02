Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmanın eylül ayının ilk haftalarında tamamlanması bekleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Meclis'in gündemine gelmesi muhtemel olan sözleşmeli çalışanlara yönelik kadro düzenlemesi hakkında merak edilenleri @trthaber'de yanıtladı. pic.twitter.com/NHCFJNM30D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2022

Peki sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kamuda var olan 568 bin 368 sözleşmeli personelin kimlerin kapsama alınacağına dair bir ifadeyi şimdiden kullanmak çok kolay değil. Bu konuda sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak. Bakanlığın yapmış olduğu çalışma şekillenecek. Kapsamın çalışanları tatmin edecek bir noktada olacağını düşünüyorum."

"Sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili sınır olabilir"

Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.

Zengin, "Genellikle sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor, böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir" dedi.

Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

