Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, daha sonra da gazetecilere açıklama yaptı.

Varank, santralin yerlileşmeye yapacağı katkıya dikkat çekti:

"Biz burada sadece bir santral inşa edilmesini elbette arzu etmiyoruz burada inşa edilen santralle birlikte acaba Türk sanayisi neler kazanabilir yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir burada bir yerli katma değeri nasıl arttırabiliriz onunla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz."

Varank, inşaat alanına, nükleer güç santrali için lisansın aslında 1976'da verildiğine dikkati çekerek, o tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış olduğuna değindi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, güçlü ekonomi ve sanayi için nükleer enerjiye ihtiyaç olduğunu söyledi:

"Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin, sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde eğer gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor."

2023’te devreye girecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor.

Akkuyu'da ilk reaktör 2023 yılı sonunda devreye alınarak elektrik üretilmeye başlanacak.

Haber: Fatma ER

Kamera: Bülent SERİN

