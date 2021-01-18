Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkali-1 kuyusunda çalışmalar tamamlandı
Sakarya Gaz Sahası'daki doğalgaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde tamamlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.
Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.
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