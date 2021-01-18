Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesinin koordinatörlüğünü yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteriyor.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, ajansın bölge kalkınmasına kuruluşundan bu yana 1200'den fazla projeyle katkı sağladığını söyledi.

Bu süreçte yaklaşık 200 milyon lira destek sağlandığını ve 350 milyon liralık yatırım hacmi oluşturulduğunu belirten Çöpoğlu, MARKA'nın bölge ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine gelecek dönemde de destek vermeyi sürdüreceğini anlattı.

Mustafa Çöpoğlu, projede salgın krizi kapsamında, otomotiv, gıda, makine, tekstil, lojistik ve turizmin kırılgan sektörler olarak önceliklendirildiğini vurguladı:



"Sektör bazlı etki ölçümleri yapılmakta, yol haritaları geliştirilmektedir. Yeni ürün ve pazarlara yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Ajansın içinde olduğu diğer bileşenler kapsamında da kriz sonrası ekonomik toparlanma için firmalarda ve yerel kurumlarda kapasite geliştirme ve genç işsizlere yetkinlik kazandırılması konularında çalışmalar bulunmaktadır. "

"Destekler bilimsel bir veriye dayanarak tespit edilecek"

Turizm sektörünü çok önemsediklerini vurgulayan Çöpoğlu, MARKA'nın yürüttüğü programlardan birinin de "Turizmde Destinasyon Yönetimi" olduğunu anlattı.

Mustafa Çöpoğlu, "Krizden en fazla etkilenen sektörlerle görüşüyoruz. Bunların başında turizm, makina, otomotiv, lojistik sektörleri geliyor. Özellikle krizden sonra devletin bu kesimlere sağlayacağı desteklerin bilimsel bir veriye dayanarak tespit edilmesine imkan sağlanacak" dedi.

Çöpoğlu, projenin bitiş tarihin mart ayı olarak belirlendiğini söyledi.