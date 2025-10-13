Türkiye’nin 27 ili 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ve yılın 9 aylık dönemine ilişkin, faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 512 milyon dolarla, en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 2,6 azalış ve 2 milyar 827 milyon dolar ile Kocaeli, yüzde 20 artış ve 1 milyar 809 milyon dolar ile Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 721 milyon 386 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 492 milyon 614 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 426 milyon 535 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de, motorlu kara taşıtları 1 milyar 58 milyon 481 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 234 milyon 627 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 216 milyon 849 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

Bursa'nın ihracatında da motorlu kara taşıtlar 678 milyon 726 bin dolarla, ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 331 milyon 716 bin dolarla kazanlar, makineler faslı, 117 milyon 733 bin dolarla mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları takip etti.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 319 milyon 581 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 247 milyon 801 bin dolarla ABD, 213 milyon 543 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli en fazla ihracatı, 254 milyon 741 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 241 milyon 820 bin dolarla İngiltere ve 187 milyon 478 bin dolarla Slovenya sıralandı.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 273 milyon 239 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 221 milyon 404 bin dolarla Fransa ve 120 milyon 260 bin dolarla Romanya takip etti.

Buna göre, ocak-eylül döneminde 27 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.