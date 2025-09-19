Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.09.2025 11:57

Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

Türkiye, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sistemini, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi.

Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanına sağlanan teknik destek kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek."

"ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı"

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor. Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN da inşaat çalışmalarına başladı. ASELSAN tarafından üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 74 bin megavatı geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
İzmir'de balık ölümleri yeniden başladı
13:54
Elektrikli araç şarj soket sayısı ağustosta 33 bini aştı
13:54
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
13:03
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
12:03
Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
14:09
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 74 bin megavatı geçti
Bitlis'te Selçuklu Kalesi kalıntısındaki kazılarda çapı 50 metreyi bulan burca ulaşıldı
Bitlis'te Selçuklu Kalesi kalıntısındaki kazılarda çapı 50 metreyi bulan burca ulaşıldı
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ