Türkiye'de temmuzda 123 bin 878 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

93 bin 473 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93bin 473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti.

57 bin 617 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 215 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 66 bin 261 konut el değiştirdi

İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7 bin 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 595 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2 bin 858 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

Kaynak: TRT Haber