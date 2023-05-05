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Ekonomi
AA 05.05.2023 10:27

Türkiye'de geçen yıl 21,6 milyon ton çiğ süt üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu.

Türkiye'de geçen yıl 21,6 milyon ton çiğ süt üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022'de yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

  2021 2022
İnek sütü 21.370.116 19.912.135
Manda sütü 63.643 43.589
Koyun sütü 1.143.762 1.067.342
Keçi sütü 622.785 540.426
TOPLAM 23.200.306 21.563.492
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