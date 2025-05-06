Türkiye'de e-ticaret hacmi 3,1 trilyona ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen senenin e-ticaret rakamlarını paylaştı.

Türkiye'nin lojistik altyapısı ve genç nüfusu ile e-ticarette önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Sektör dev adımlarla büyüyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Bolat, geçen yıl e-ticarette işlem sayısının 5 milyar 910 milyon adete ulaştığını söyledi ve e-ticaret yapan işletme sayısının da 600 binin üzerine çıktığını belirtti.

Bolat, en fazla e-ticaret yapan illerin İstanbul, Kayseri ve İzmir olduğunu aktardı ve "Tüm şehirlerimiz dijitalleşmeyi benimsemiş, e-ticarete katılıyorlar" dedi.

