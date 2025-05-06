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Ekonomi
AA 06.05.2025 11:23

Türkiye'de e-ticaret hacmi 3,1 trilyona ulaştı

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon lira olduğunu açıkladı.

Türkiye'de e-ticaret hacmi 3,1 trilyona ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen senenin e-ticaret rakamlarını paylaştı.

Türkiye'nin lojistik altyapısı ve genç nüfusu ile e-ticarette önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Sektör dev adımlarla büyüyor" dedi. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 

Bakan Bolat, geçen yıl e-ticarette işlem sayısının 5 milyar 910 milyon adete ulaştığını söyledi ve e-ticaret yapan işletme sayısının da 600 binin üzerine çıktığını belirtti.

Bolat, en fazla e-ticaret yapan illerin İstanbul, Kayseri ve İzmir olduğunu aktardı ve "Tüm şehirlerimiz dijitalleşmeyi benimsemiş, e-ticarete katılıyorlar" dedi.
 

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