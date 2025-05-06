Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.05.2025 09:29

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, şubatta Endonezya'daki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nde ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ortaya koydukları ifade edildi.

Türkiye ve Endonezya ekonomik iş birliğini genişletiyor

Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır".

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Endonezya
Sıradaki Haber
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Dünyada bir ilk: Neuralink hastası, beyin implantıyla ilk kez YouTube videosu hazırladı
09:45
Tırın dorsesindeki gizli bölmeden 42 düzensiz göçmen çıktı
09:27
Kaçakçılık ve suç örgütü suçlarına karışan 22 şüpheli gözaltında
09:46
Sudan’ın Port Sudan kentinde patlama ve yangınlar meydana geldi
08:22
İsrailli bakandan Filistinlileri "açlığa mahkum ederek öldürme" çağrısı
08:20
Çöp sandı elmas çıktı: ABD'de parkta sürpriz keşif
Çığ felaketinin boyutu karlar eriyince ortaya çıktı
Çığ felaketinin boyutu karlar eriyince ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Sudan’ın Port Sudan kentinde patlama ve yangınlar meydana geldi
Sudan’ın Port Sudan kentinde patlama ve yangınlar meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ